Подросток попал под статью после нападения на россиянку в автобусе

В Перми следователи возбудили уголовное дело после нападения подростка на женщину в автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 213 УК РФ («хулиганство»). Несовершеннолетнего нападавшего сейчас ищут.

Ранее в местных группах в социальных сетях появилась информация, что женщина сделала замечание подростку за курение в автобусе. После этого подросток ударил женщину в живот.

