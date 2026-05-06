09:14, 6 мая 2026

Напавший на подростка россиянин отделался штрафом

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд оштрафовал местного жителя за нападение на подростка, который раскидывал рекламные листки в почтовые ящики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина должен выплатить 500 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 213 УК РФ («хулиганство»).

Преступление произошло 9 января в подъезде жилого дома в микрорайоне Мирный города Новый Уренгой. Находясь дома, осужденный услышал разговор по домофону между его матерью и подростком. Мужчина ошибочно решил, что несовершеннолетний оскорбил его мать. Тогда фигурант, вооружившись ножом, спустился на первый этаж.

По версии следствия, осужденный не менее 20 раз ударил подростка по голове и телу, причинив ему легкий вред здоровью. После избиения осужденный достал нож и, демонстрируя его потерпевшему, начал угрожать.

Ранее в Сочи мужчина выстрелил из пневматического оружия в сторону двора дома и попал в 14-летнего подростка.

