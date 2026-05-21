В Латвию снова залетел беспилотник

ВС Латвии: В Латвию залетел как минимум один беспилотник

На территорию Латвии вновь залетел как минимум один беспилотник. Об этом в социальной сети X сообщили Национальные вооруженные силы (ВС) страны.

«Подтверждаем, что в воздушном пространстве Латвии есть хотя бы один беспилотник», — говорится в сообщении.

В четверг, 21 мая, в Латвии объявили воздушную тревогу. Предупреждение о возможной угрозе было объявлено в Краславском, Лудзенском, Резекненском и Аугшдаугавском краях страны.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ заявила, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит удары по России с территории Латвии. При этом глава МИД прибалтийской республики Байба Браже заявила, что Рига не намерена разрешать использовать воздушное пространство страны для атак на Россию.