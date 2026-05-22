В Германии встревожились из-за инициативы Мерца по Украине

BZ: Инициатива Мерца по Украине может втянуть Европу в войну с Россией

Инициатива канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине ассоциированного членства в Европейском союзе (ЕС) способно втянуть всю Европу в войну с Россией. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

Утверждается, что при таком развитии событий Киеву будут также предоставлены и военные гарантии безопасности согласно статье 42.7 договора ЕС о взаимной помощи. Авторы материала встревожились из-за того, что инициатива Мерца может выйти за рамки поставок оружия.

«В чрезвычайной ситуации это может превратить европейскую поддержку в соответствующую ответственность Европы в войне. Даже если статья 42.7 не приведет автоматически к объявлению войны, политическое давление на государства ЕС значительно возрастет в случае эскалации», — указано в статье.

Ранее схожее мнение по этому вопросу выразил французский политик Флориан Филиппо. Он так же испугался того факта, что распространение на Украину обязательства о взаимной обороне в рамках предложения Мерца привело бы к «гарантированной войне» с Россией.