США одобрили продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK на $108 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HAWK. Об этом указано в сообщении на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Госдеп США принял решение одобрить возможную продажу правительству Украины услуг по поддержанию в боеспособном состоянии ЗРК HAWK и сопутствующего оборудования», — говорится в документе.

Отмечается, что стоимость сделки составит чуть более 108 миллионов долларов.

Ранее в арсенале украинской армии обнаружили «доисторическое» вооружение. В частности, ЗРК HAWK изучали еще в 1980-е годы в СССР в школах на уроках начальной военной подготовки. С появлением комплекса Patriot и после окончания холодной войны они остались на вооружении лишь некоторых государств.

