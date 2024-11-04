Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:44, 4 ноября 2024Наука и техника

В арсенале ВСУ обнаружили «доисторическое» вооружение

«Известия»: западные страны отправляют на Украину устаревшее оружие
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Государства Восточной Европы и страны Североатлантического альянса нередко отправляют на Украину устаревшую технику вместо запланированной утилизации, сообщают «Известия». По этой причине в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно обнаружить образцы «доисторического» оружия.

Так, например, отмечается, что в 2022 году украинские войска получили от Словении порядка 30 танков M-55S. Данные машины являются модернизированными на рубеже 2000-го советскими Т-55А выпуска 1960–1970 годов. У танков появилась новая 105-миллиметровая пушка, обновленная система управления огнем и навесная динамическая броня. Кроме того, танк получил прицел со стабилизатором и лазерным дальномером и цифровой баллистический компьютер. Также претерпели изменения и двигатели, мощность которых была увеличена. Тем не менее, указывают «Известия», в своей основе танки остались старыми советскими Т-55А, некоторым из которых уже примерно 60 лет.

Материалы по теме:
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Комментируя полученные Киевом американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, газета отмечает, что их изучали еще в 1980-е годы в СССР в школах на уроках начальной военной подготовки. С появлением комплекса Patriot и после окончания холодной войны они остались на вооружении лишь некоторых государств. В материале ставится под сомнение возможность ЗРК Hawk эффективно защищать объекты от атак современных самолетов и крылатых ракет.

В ВСУ также недавно поступили шведские гусеничные бронетранспортеры «Пансарбандвагн 302», которые были выпущены во второй половине 1960-х годов. «Вместо списания и переплавки министерство обороны Швеции приняло решение о передаче остатков Pbv-302 Украине. (...) Естественно, это далеко не современное средство проведения сухопутных операций», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что Австралия передала Киеву планирующие бомбы JDAM-ER, ранее снятые с вооружения. Точное количество переданных Украине бомб неизвестно, также не приводится информация о том, когда их поставили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев. Генерал попался на взятке в 140 миллионов рублей

      В арсенале ВСУ обнаружили «доисторическое» вооружение

      В штабе Санду начали праздновать победу на выборах

      В Чечне прокомментировали сообщения о «приказе» об обязательном ношении хиджаба

      Стояногло победил на выборах внутри Молдавии после подсчета всех голосов

      В Молдавии назвали Санду «президентом диаспоры»

      Спецназ Росгвардии уничтожил операторов дронов ВСУ под Курском

      Стояногло обратился к жителям Молдавии

      Чемпион UFC раскритиковал слова Роналду

      В Киеве прогремел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше