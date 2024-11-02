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21:31, 2 ноября 2024Мир

Австралия передала Украине снятые с вооружения бомбы

ADM: Австралия передала Украине снятые с вооружения бомбы JDAM-ER
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Австралия передала Киеву планирующие бомбы JDAM-ER, ранее снятые с вооружения. Об этом сообщает издание Australian Defence Magazine (ADM ).

«Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения», — говорится в сообщении.

Точное количество переданных Украине бомб неизвестно, также не приводится информация о том, когда их поставили.

В октябре сообщалось, что Австралия передаст Украине устаревшие танки Abrams стоимостью 245 миллионов долларов. В частности, причиной передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) технику считается покупка Австралией новейших танков Abrams M1A1. Перед участием в боевых действиях части машин потребуется ремонт.

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