Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:17, 22 мая 2026Наука и техника

ВС США захотели больше «уничтожителей бункеров»

Центральное командование ВС США захотело больше «уничтожителей бункеров»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. military

Вооруженные силы (ВС) США захотели получить больше оружия для обнаружения и поражения подземных объектов. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер, передает Business Insider.

Автор напомнил, что в прошлом году США применили бомбы GBU-57, которые остаются самыми мощными неядерными авиабомбами в американском арсенале, для поражения подземных объектов Ирана.

На слушаниях в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США Купер представил список вооружения, которого ему хотелось бы иметь больше. Он выделил три категории: средства радиоэлектронной борьбы, антидроновые системы и оружие для уничтожения бункеров. «Все уходят под землю» — резюмировал военачальник.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

В сентябре 2025 года стало известно, что Военно-воздушные силы США заключили контракт на поставки прототипов бомб Next Generation Penetrator, которые заменят GBU-57.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком Сырский заявил о новой стратегии ВСУ. Какие шаги пытается предпринять украинское командование?

    В США отложили казнь убийцы после часа попыток попасть иглой в вену

    Трасса из России в Китай оказалась полностью перекрыта

    В США предупредили Латвию о последствиях «сумасшествия» из-за России

    ВС США захотели больше «уничтожителей бункеров»

    Ставшая матерью-одиночкой телезвезда сделала интимное признание

    Девять российских округов полностью обесточены из-за атаки ВСУ

    В Москве выпускники устроили взрыв во время репетиции последнего звонка

    Командир рассказал о подлом поступке ВСУ

    Россиянам объяснили разницу между депрессией и выгоранием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok