ВС США захотели больше «уничтожителей бункеров»

Центральное командование ВС США захотело больше «уничтожителей бункеров»

Вооруженные силы (ВС) США захотели получить больше оружия для обнаружения и поражения подземных объектов. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер, передает Business Insider.

Автор напомнил, что в прошлом году США применили бомбы GBU-57, которые остаются самыми мощными неядерными авиабомбами в американском арсенале, для поражения подземных объектов Ирана.

На слушаниях в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США Купер представил список вооружения, которого ему хотелось бы иметь больше. Он выделил три категории: средства радиоэлектронной борьбы, антидроновые системы и оружие для уничтожения бункеров. «Все уходят под землю» — резюмировал военачальник.

В сентябре 2025 года стало известно, что Военно-воздушные силы США заключили контракт на поставки прототипов бомб Next Generation Penetrator, которые заменят GBU-57.