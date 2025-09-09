ВВС США заключили контракт на замену ударивших по Ирану авиабомб GBU-57

TWZ: ВВС США заключили контракт на поставки прототипов замены авиабомб GBU-57

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили контракт на поставки прототипов замены авиабомб GBU-57, использовавшихся в летней кампании для нанесения ударов по объектам в Иране. Об этом сообщает портал TWZ.

Разработчиком Next Generation Penetrator (NGP) выступает компания Applied Research Associates, основным партнером которой станет корпорация Boeing, создавшая действующий боеприпас GBU-57. Носителями перспективного оружия, как ожидается, станут стратегические бомбардировщики B-2 и B-21. Согласно условиям контракта, прототип NGP должен быть изготовлен и пройти испытания за 24 месяца.

В июле издание сообщило, что ВВС США решили улучшить противобункерные бомбы GBU-57.

В июне портал рассказал, что США разрабатывают преемника ударившей по иранским подземным ядерным объектам противобункерной бомбы GBU-57, считающейся самым мощным неядерным снарядом в американском арсенале.

В рамках проекта NGP планируется создать бомбу массой около 10 тонн, которая занимала бы промежуточное положение между снарядами GBU-72 и GBU-57, однако была бы способна точнее поражать цель — в пределах 2,2 метра с вероятностью 90 процентов. Другие особенности перспективного снаряда — возможность подрыва боевой части на заданной глубине после вхождения в защищенную толщу и сброс оснащенной двигателем бомбы вдали от цели.