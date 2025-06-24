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16:59, 24 июня 2025Наука и техника

В США подтвердили слова Медведева об иранских установках по обогащению урана

TWZ: Вероятнее всего Иран сохранил свои установки по обогащению урана
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Вероятнее всего, Ирану удалось сохранить свои установки по обогащению урана и используемые при этом радиоактивные материалы. Об этом пишет американское издание TWZ. Ранее об этом также говорил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Обозреватель Джозеф Тревитик ссылается на военного эксперта Джеффри Льюиса, который заметил, что иранская сторона заблокировала входы в подземный ядерный объект в Фордо еще до начала их бомбардировок стратегической авиацией США. «Однако он также подчеркнул, что способность Ирана сделать это средь бела дня указывает на потенциальную возможность перемещения обогащенного урана и других элементов ядерной программы страны на другие объекты», — заметил автор.

Обозреватель пишет, что Льюис выделил и другие важные нерешенные вопросы, касающиеся результатов операции Midnight Hammer, включая «отсутствие глубоких проникающих ударов по подземному объекту в Исфахане и еще одному предприятию вблизи основного завода в Натанзе». По мнению эксперта, иранская сторона может располагать несколькими нераскрытыми ядерными объектами, готовыми принять эвакуированные ядерное оборудование и материалы.

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Авторы блога The Aviationist приходят к аналогичным выводам. «Даже если сами [ядерные] объекты действительно были разрушены, спутниковые снимки, сделанные за несколько дней до миссии, указывают на то, что некоторые материалы могли быть вывезены с этих важных объектов, поскольку Иран ожидал нанесения по ним ударов», — говорится в публикации.

Ранее Медведев в своем Telegram-канале, комментируя итоги ударов Соединенных Штатов по подземным ядерным объектам в Иране, заявил, что «критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно». По его словам, иранская сторона «продолжит обогащение ядерных материалов».

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