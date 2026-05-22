05:01, 22 мая 2026

Названа новая угроза из-за украинского конфликта

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Конфликт на Украине угрожает государствам Латинской Америки, так как участвующие в боевых действиях «легионеры» из этих стран могут примкнуть к местным преступным группировкам. Об этом сообщается в расследовании «Ленты.ру», посвященному латиноамериканским наемникам.

В частности, авторы материала отмечают, что боевой опыт латиноамериканских наемников высоко ценится в криминальной среде. Отставники, которые успели побывать в «командировках» на Украине, в Судане, Ираке, Афганистане или Йемене активно привлекаются подобными структурами. Отдельным спросом пользуются выходцы из Колумбии, где остается много ветеранов боевых действий, сражавшихся с повстанческими группировками.

Уточняется, что некоторые из бывших наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже примыкают к мексиканским наркокартелям. Согласно данным испанской газеты El País, представители одной из крупнейших группировок страны — «Новое поколение Халиско» (Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG) — связываются с колумбийцами, находящимися на Украине, через соцсети и мессенджеры и предлагают им работу.

18 мая администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую Контртеррористическую стратегию. Авторы документа впервые в американской истории приравняли латиноамериканские наркокартели к террористическим группировкам, указав на готовность наносить удары по странам региона для их разгрома.

