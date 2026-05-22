05:01, 22 мая 2026

Жалующимся на быстро достигающих оргазма мужей женщинам расписали алгоритм действий

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Baza Production / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ангелина Прыткова объяснила, что делать женщинам, которые жалуются на быстро достигающих оргазма мужей. Алгоритм действий она расписала в своем Telegram-канале.

По словам Прытковой, женщины, которые к ней обращаются, рассказывают, что мужья во время проникающего секса эякулируют всего за три минуты. Многие женщины остаются неудовлетворенными и думают, что при большей продолжительности секса они смогут достичь оргазма. Однако, как заверила сексолог, на самом деле это не так.

«Если у вас сидячая работа, вы не изучаете свое тело, у вас неправильный тип дыхания, много стресса и напряжения, то хоть 30 минут проникающих движений членом — вам не будет приятно», — заявила Прыткова. Она также добавила, что три минуты — это нормальная продолжительность полового акта.

Чтобы научиться получать удовольствие от секса, она посоветовала женщинам не ждать большей продолжительности полового акта, а улучшать прелюдию и хорошо возбуждаться перед проникновением. Кроме того, важно активно работать с мышцами тазового дна и изучать чувствительные места на своем теле, добавила специалистка.

Ранее сексолог Бенджамин Дэвис объяснил, почему молодые мужчины сталкиваются с эректильной дисфункцией. По его мнению, причиной этого часто становится эмоциональное перенапряжение.

