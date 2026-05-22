04:34, 22 мая 2026Мир

В США отложили казнь убийцы после часа попыток попасть иглой в вену

Марина Совина
Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Губернатор штата Теннесси Билл Ли предоставил убийце Тони Каррутерсу отсрочку казни на один год после того, как исполнение его приговора было приостановлено. Об этом пишет CNN.

Для исполнения казни путем смертельной инъекции жертве должны были установить два катетера в вены, но палачи целый час не могли выполнить эту манипуляцию. Адвокат Каррутерса Мария ДеЛиберато позднее заявила, что видела, как ее клиент «морщился и стонал», пока сотрудники пытались найти вену.

Защитники направили обращение в федеральный суд и Верховный суд штата Теннесси с просьбой приостановить исполнение приговора, заявив, что постоянные попытки получить доступ к вене представляют собой «жестокое и необычное наказание», противоречащее Восьмой поправке Конституции США. Власти согласились с доводами адвокатов.

В 2024 году схожий случай произошел в штате Айдахо. Тогда там не смогли казнить 73-летнего маньяка Томаса Юджина Крича — за час, отведенный на процедуру, медицинская бригада подтвердила, что им не удалось попасть в вену жертвы.

По данным Информационного центра смертной казни, смертельные инъекции — самый неудачный метод казни. Главной проблемой этого считается запрет производителей медицинских препаратов использовать их продукцию для экзекуции. Кроме того, тюремные работники зачастую не обладают необходимой квалификацией для исполнения приговора.

