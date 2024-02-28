В США не смогли казнить самого странного маньяка

В США не смогли попасть в вену и казнить 73-летнего преступника Тома Крича

В штате Айдахо не смогли казнить 73-летнего маньяка Томаса Юджина Крича. Об этом сообщает Kivitv.

Преступника, приговор которому вынесли 40 лет назад, должны были лишить жизни при помощи смертельной инъекции. Исполнение приговора было назначено на 10:00 28 февраля по местному времени. Через час, отведенный на процедуру, медицинская бригада подтвердила, что им не удалось попасть в вену жертвы.

Поскольку установить капельницу с ядом оказалось невозможно, казнь не могла быть продолжена. Крича вернули в камеру. Сейчас администрация штата обдумывает дальнейшие действия.

Странная репутация Крича родилась во многом из того, что точное количество его преступлений никто не может назвать. Сам он в разное время говорил, что их было от 26 до 42. Официально считается, что их было пять, хотя возможна причастность еще к четырем.

27 января в Алабаме прошла первая казнь с помощью чистого азота. Кеннет Юджин Смит, которому полтора года назад также не смогли попасть в вену, последние 19 минут своей жизни задыхался и бился в конвульсиях.