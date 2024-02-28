В США собирались казнить самого странного маньяка, но не смогли. Почему за него заступались даже тюремщики?

В США не смогли казнить 73-летнего преступника Тома Крича, просидевшего 50 лет

28 февраля в штате Айдахо должны были привести в исполнение приговор 73-летнему Томасу Юджину Крича. Однако в последний момент не смогли: преступнику не удалось установить капельницу для инъекции. Приговор Кричу был вынесен 40 лет назад, а всего он провел в тюрьме полвека. Теперь ему снова придется ждать. Главной загадкой этого человека остается то, что никто не знает, сколько преступлений он на самом деле совершил. «Лента.ру» рассказывает загадочную историю одного из самых странных заключенных США.

Томас Крич стал другом для многих сотрудников тюрьмы

Применение высшей меры в отношении Крича должно было стать для Айдахо первым подобным событием за 12 лет. Впрочем, многие сотрудники тюрьмы, как и правозащитники, до последнего боролись за то, чтобы сохранить преступнику жизнь. И их мольбы, кажется, были услышаны. На данный момент Крич провел в ожидании приговора 41 год — дольше, чем кто-либо до него.

Для тюремщиков он давно стал просто Томом — тихим пожилым заключенным, с которым они по-доброму общались многие годы. За решеткой Крич увлекся сочинением стихов, и некоторые посвящал надзирателям. За отмену казни выступал даже бывший начальник тюрьмы, который был приятелем приговоренного.

Есть надзиратели, которые буквально выросли вместе с Томом Кричем. У нашего начальника с ним давние теплые отношения. Между ними есть взаимопонимание, скрепленное временем Джош Тевальт директор Департамента исправительных учреждений штата Айдахо

Адвокаты преступника до последнего пытались сделать хоть что-то. В частности, они пытались добиться отмены казни, ссылаясь на то, что вещество для инъекции, с помощью которого она будет осуществлена, получено из неизвестного источника.

При этом Крича нельзя назвать невинно пострадавшим от прокуроров и судей. В 1981 году он действительно расправился с другим заключенным, а еще раньше признался в 40 таких же преступлениях. Правда, следствию удалось доказать его причастность только к пяти. Да и с ними не все так гладко.

Крич вырос в неблагополучной семье

Томас Юджин Крич родился 9 сентября 1950 года в городе Гамильтон, штат Огайо. Все детство он наблюдал постоянные ссоры между родителями. Дело кончилось разводом, после которого Крич остался с отцом. Через несколько лет тяжело болевшего мужчины не стало, причем произошло это на глазах у сына. Причины неизвестны, но Крич утверждал, что сразу же после случившегося сильно избил медбрата, ухаживавшего за родителем.

Дальше начинается период, о котором известно только по слухам и со слов самого преступника. Следователи до сих пор не могут с уверенностью сказать, что было правдой, а что — вымыслом. Считается, что после ухода отца Крич начал бродяжничать. В 1969 году его посадили за ограбление без применения оружия, а через два года выпустили по УДО.

В 1973-м он женился на 17-летней Томасине Лорен Уайт, которая, как считает следствие, стала сообщницей как минимум в одном его преступлении.

Крич уехал с ней в Портленд, штат Орегон, и устроился завхозом в церковь. Спустя некоторое время в помещении, где он жил, нашли тело 22-летнего Уильяма Джозефа Дина. В этом преступлении Крича позже признали виновным

В письме телеканалу KIVI-TV в 2019 году Крич утверждал, что в 1974-м 11 преступников изнасиловали Уайт, а затем выбросили из окна четвертого этажа. После этого она «осталась парализованной и сошла с ума». Супруга маньяка действительно свела счеты с жизнью в психиатрической клинике города Салем, штат Орегон. Правда, что стало причиной этого — неизвестно.

В том же 1974 году его обвинили в расправе над неким Полом Шредером в городе Тусон, штат Аризона. Суд Крича оправдал. В ноябре того же года он с новой подружкой — 17-летней Кэрол Сполдинг — путешествовал автостопом по родному Айдахо. Пару согласились подбросить Томас Арнольд и Джон Брэдфорд. В какой-то момент Крич достал винтовку и расправился с обоими. Он долго не признавал своей вины, однако позднее утверждал, что мужчины якобы приставали к его спутнице.

Город Гамильтон, штат Огайо Фото: Isaac and Alex Singleton / Wikimedia Commons

Находясь под следствием, Крич неожиданно признался в десятках тяжких преступлений

В 1975 году Крич внезапно заявил, что на его совести жизни чуть ли не десятков человек, но только не Арнольда и Брэдфорда. Он утверждал, что встречи с ним не пережили 26 человек. Останки 11 из них действительно были обнаружены. Бывший прокурор округа Ада, штат Айдахо, заявил, что полицейские «нашли много скелетов» в некоей калифорнийской шахте, на которую указал Крич.

Некоторые из тех, кого он назвал, были действительно найдены там, где он показал. Это была его защита в том деле, которое я вел. Он сказал: «Господи, я сознался во всем этом. Если бы я расправился и с этими, то тоже признал бы» судья Рэй Дручи интервью 1975 года

Процесс над странным преступником серьезно обеспокоил власти. Утверждалось, что Крич числился в печально известной байкерской группировке «Ангелы ада», члены которой якобы собирались взять суд приступом и освободить его. Тогда же появилась информация, что еще в 1965 году он стал сатанистом, и некоторые его преступления якобы являлись жертвоприношениями.

Впрочем, многие их этих признаний, как считается, правоохранители услышали от самого Крича после того, как ввели ему так называемую сыворотку правды. Сейчас показания, данные под воздействием подобных веществ, не считаются достоверными. У многих правозащитников есть подозрения, что большую часть историй о своей кровавой карьере Крич просто выдумал под воздействием наркотиков.

Кроме того, как заявил один из детективов в 1975 году, описания кровавых сатанинских обрядов Крич целиком позаимствовал из некоей статьи в журнале Playboy

Но как быть с правильно указанными захоронениями? Откуда он знал о них? При этом верными оказались менее половины его показаний, а на одном из мест, где, как говорил Крич, должны были находиться останки чуть ли не сотни человек, откопали одинокий скелет коровы. Сейчас следователи считают, что преступник имел реальное отношение к девяти делам, а лично расправился лишь с пятью жертвами.

Как бы то ни было, в 1975 году Крича приговорили к виселице по делу Арнольда — Брэдфорда. Причем присяжным понадобилось несколько дней обсуждений, так как обстоятельства преступления были очень запутанными. В 1979-м высшая мера была заменена на пожизненное заключение.

Байкеры из группировки «Ангелы ада» Фото: Michael Probst / AP

Крич расправился с другим заключенным из-за мусора

В тюрьме Крича назначили уборщиком. Его конфликт с 22-летним Дэвидом Дейлом Дженсеном, отбывавшим наказание за угон, случился именно из-за этого. Молодой человек был частично парализованным инвалидом и якобы сильно мусорил, а Кричу приходилось за ним убирать, из-за чего они враждовали. По одной версии, в какой-то момент Дженсен набросился на противника, вооруженный носком, набитым батарейками. Крич отобрал самодельное оружие и забил Дженсена.

Была и еще одна версия. Якобы другие заключенные заказали Кричу расправу над Дженсеном, так как недолюбливали того. Они специально дали инвалиду тот самый носок и спровоцировали конфликт, чтобы Крич мог легко отобрать его и совершить задуманное. И все выглядело бы как самооборона.

Том Крич в заключении Кадр: Idaho News 6

Проблема в том, что обе эти версии в разные годы высказал сам Крич. Какая из них настоящая — неизвестно. В любом случае в 1981 году Дженсена не стало, а два года спустя Крича снова приговорили к высшей мере. С тех пор он почти 41 год дожидается приведения приговора в исполнение. А всего в тюрьме провел почти 50 лет. Это рекорд штата Айдахо.

Никто не знает, сколько на самом деле преступлений совершил Крич

Странная репутация Крича родилась во многом из того, что точное количество его преступлений никто не может назвать. Сам он в разное время говорил, что их было от 26 до 42. Официально считается, что их было пять, хотя возможна причастность еще к четырем.

После приговора Крич вел себя очень прилично и заслужил репутацию если не образцового, то по крайней мере очень смирного заключенного. Постепенно он стал чуть ли не живым талисманом тюрьмы строгого режима Айдахо. Многие надзиратели успели прийти на службу и провести десятилетия до пенсии, тепло общаясь с ним. Он не доставлял никаких хлопот.

Я не хочу преуменьшать его деяния и число людей, которые пострадали от этого. Но нельзя пренебрегать и эффектом, который это событие окажет на тех, кто близко общался с ним. В четверг Тома уже не будет. Он больше не вернется в свой блок. Невозможно не испытывать по этому поводу никаких эмоций Джош Тевальт директор Департамента исправительных учреждений штата Айдахо

Камера Тома Крича Кадр: Idaho News 6

Приговор должны были привести в исполнение вечером 28 февраля по московскому времени. Однако так и не смогли. Так что пока точка в истории Крича не поставлена, а он вернется в свой блок, как того хотели многие сотрудники тюрьмы. Правда, неизвестно надолго ли пожилой преступник останется там.

