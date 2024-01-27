Задыхался 19 минут. В США впервые казнили заключенного при помощи чистого азота

ALN: казненный в США при помощи чистого азота Смит испытал мучения перед смертью

Кеннет Юджин Смит, первый казненный в США при помощи чистого азота, перед смертью испытал мучения. Подробности экзекуции раскрыла Alabama Local News (ALN).

Привязанного ремнями мужчину привезли в помещение для казни на каталке, после чего ему на лицо надели дыхательную маску. Через две минуты после того, как генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл отдал распоряжение о начале экзекуции, газ начал поступать в маску. По утверждению репортеров, Смит начал корчиться и биться в судорогах. Еще пару минут спустя он обмяк и просто тяжело дышал, задыхаясь.

Через семь минут сотрудник исправительного учреждения наклонился над заключенным и осмотрел его лицо, после чего вернулся на пост. Казненный перестал дышать еще через семь минут. С начала экзекуции до объявления смерти в общей сложности прошло 19 минут.

Новый вид казни сравнили с пытками

Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден поддерживает мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. По ее словам, у действующей администрации вызывают тревогу сообщения о казни Кеннета Смита, умерщвленного новым способом. «Президент был глубоко обеспокоен тем, как приводится в исполнение смертная казнь», — отметила она.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что казнь азотом в США можно приравнять к пыткам. Он указал, что новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

Сторонники казни азотом ранее говорили, что такая экзекуция является безболезненной. По изначальной задумке, поскольку атмосфера Земли более чем на три четверти состоит из этого газа, то приговоренный не заметит, как необходимый для поддержания жизни кислород исчезнет из дыхательной смеси.

Это просто их усыпит. Это гуманно, быстро и безболезненно Джим Хил представитель республиканцев

Присутствовавший при казни преподобный Джефф Худ поделился с журналистами впечатлением от увиденного. Он заявил, что за год стал свидетелем пяти казней при помощи смертельной инъекции, и назвал ее «гораздо более предпочтительным способом убийства». «Мы не видели, чтобы Смит умер за считанные секунды. Мы видели, как он долгие минуты боролся за свою жизнь», — сказал священник.

Алабама стала третьим штатом, в котором разрешено использование азотной гипоксии в качестве казни. Законодательно исполнение смертного приговора таким способом утвердили власти Оклахомы и Миссисипи, однако ранее там она не применялась.

Смертная казнь в США является легальной мерой наказания в 27 штатах. Кроме азота, другими разрешенными видами экзекуции в США являются повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция.

Кеннет Смит пережил казнь смертельной инъекцией

Кеннета Смита должны были казнить в ноябре 2022 года. Он пережил процедуру смертельной инъекции — тюремные сотрудники не сумели в отведенное время установить две иглы со смертельным коктейлем в его вены. Позднее заключенный пожал жалобу, что его за час буквально «истыкали иголками». Кроме Смита, за последние несколько лет с аналогичным столкнулись еще два человека.

По данным Информационного центра смертной казни, смертельные инъекции — самый неудачный метод казни. Главной проблемой этого считается запрет производителей медицинских препаратов использовать их продукцию для экзекуции. Кроме того, тюремные работники зачастую не обладают необходимой квалификацией и не могут попасть иглой в вену приговоренного.

За несколько часов до казни Смит в качестве последней трапезы заказал себе стейк, картофельные оладьи и яйца. Полностью свой ужин он не доел.