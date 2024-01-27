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03:19, 27 января 2024Из жизни

Назван последний ужин казненного чистым азотом американца

ALN: казненный чистым азотом американец в качестве последнего ужина выбрал стейк

Фото: Micah Green / Reuters

Кеннет Юджин Смит, первый казненный в США при помощи чистого азота, по традиции воспользовался правом на выбор последнего перед экзекуцией ужина. Об этом рассказал пресс-секретарь Управления исправительных учреждений штата Алабамы, передает Alabama Local News (ALN).

В качестве последней трапезы заключенный заказал стейк, картофельные оладьи и яйца. Также у него в наличии были кофе, сладкая газировка и вода.

Ранее стало известно, что способ казни, опробованный на Смите, вызвал у приговоренного мучения. Мужчина задыхался в течение 19 минут, при этом он бился в судорогах.

Кеннет Юджин Смит был осужден в 1988 году. Суд признал его виновным в заказном убийстве жены местного проповедника.

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      Марина Совина
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