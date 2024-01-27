Описаны мучения первого казненного с помощью чистого азота американца

ALN: казненный при помощи чистого азота Смит испытал мучения перед смертью

Кеннет Юджин Смит, первый казненный в США при помощи чистого азота, перед смертью испытал мучения. Подробности экзекуции раскрыла Alabama Local News (ALN).

Привязанного ремнями мужчину привезли в помещение для казни на каталке, после чего ему на лицо надели дыхательную маску. Через две минуты после того, как генпрокурор США отдал распоряжение о начале экзекуции, газ начал поступать в маску. По утверждению репортеров, Смит начал корчиться и биться в судорогах. Еще пару минут спустя он обмяк и просто тяжело дышал, задыхаясь.

Через семь минут сотрудник исправительного учреждения наклонился над заключенным и осмотрел его лицо, после чего вернулся на пост. Казненный перестал дышать еще через семь минут. С начала экзекуции до объявления смерти в общей сложности прошло 19 минут.

Позднее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что казнь азотом в США можно приравнять к пыткам. Он указал, что новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.