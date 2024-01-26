В ООН пригрозили США обвинением в пытках

Верховный комиссар ООН Тюрк: казнь азотом в США можно приравнять к пыткам

Казнь заключенного азотом в США можно приравнять к пыткам, так как подобная мера несовместима с правом на жизнь. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает портал Barron`s.

«Я глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, несмотря на серьезные опасения, что этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», — отметил комиссар.

Тюрк также призвал все страны мира ввести мораторий на казнь и способствовать ее дальнейшей отмене.

Кеннет Юджин Смит был осужден в 1988 году. По его вине из жизни ушла супруга проповедника в Алабаме.