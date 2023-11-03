В США разрешили казнить с помощью «невиданного метода». Как это произойдет?

Fox News: в США разрешили казнить заключенного Смита с помощью азота

Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного Кеннета Смита с помощью «невиданного метода» — газообразного азота. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что республиканский суд удовлетворил запрос генпрокурора Алабамы Стива Маршалла о выдаче ордера на проведение казни Кеннета Смита, осужденного за заказное убийство женщины в 1988 году. Смиту и его сообщнику заплатили по тысяче долларов за убийство Элизабет Сеннетт.

Семья Элизабет Сеннетт 35 лет ждала, когда восторжествует справедливость. Сегодня Верховный суд штата Алабама разрешил казнить Кеннета Юджина Смита с помощью азотной гипоксии Стив Маршалл генеральный прокурор Алабамы

По его словам, хотя ожидание было слишком долгим, он благодарен, что адвокаты по делам о смертной казни почти довели это дело до финиша. Отмечается, что в прошлом году Департамент исправительных учреждений штата отменил казнь Смита, когда специалисты, ответственные за введение смертельной инъекции внутривенно, не смогли этого сделать.

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В приказе не указана дата казни, но говорится, что губернатор Кей Айви должен установить временные рамки не менее чем через 30 дней.

Казнь с помощью азота разрешена еще в двух штатах

Алабама присоединяется к Оклахоме и Миссисипи, которые также разрешили использование азотной гипоксии в качестве способа казни, хотя ни один штат еще не пытался применить ее.

Согласно предложенному методу, заключенных будут заставлять дышать только азотом, лишая их кислорода, необходимого для поддержания функций организма. Азот составляет 78 процентов воздуха, вдыхаемого человеком, и безвреден при вдыхании с кислородом. Хотя сторонники нового метода предполагают, что он будет безболезненным, оппоненты сравнивают его с экспериментами на людях.

Смит совершил убийство женщины по заказу ее мужа

Приговоренный к смертной казни был одним из двух мужчин, осужденных за заказное убийство Элизабет Сеннетт в 1988 году в округе Колберт штата Алабама. Смит был дважды осужден присяжными за наемное убийство Сеннетт в ее доме. Она была женой пастора Чарльза Сеннетта, которую избили у себя дома и нанесли ножевое ранение, что привело к смерти.

Чарльз Сеннетт покончил с собой через неделю после смерти жены, когда расследование убийства начало сосредоточиваться на нем как на подозреваемом. Уточняется, что у него были долги и он хотел получить компенсацию из-за смерти жены по страховке.

Смит признался в своей роли в преступлении и находился в камере смертников с 1996 года, а его сообщник, Джон Форрест Паркер, был казнен в 2010 году. Адвокаты Смита призывали суд отклонить просьбу о казни. Кроме того, они обвиняли штат в попытке переместить Смита в начало очереди на казнь азотом, чтобы снять с рассмотрения иск Смита, оспаривающий процедуру смертельной инъекции.

Законодатели Айдахо попытались восстановить расстрел в качестве казни

Нехватка необходимых лекарств и плохая репутация практики за последние 40 лет заставили законодателей вспомнить о расстреле.

Расстрел — это самый быстрый, надежный и безошибочный метод, и это единственный метод, для которого у нас есть квалифицированные и обученные специалисты Дебора Денно профессор юридической школы Фордхэма

По ее словам, процедура смертельной инъекции находится в удручающем состоянии даже сегодня, спустя десятилетия после запуска этого метода. За последние несколько лет три человека пережили казнь с помощью смертельной инъекции, однако они так и не смогли умереть, сказала Дебора. В их число входил Кеннет Смит.

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Главной проблемой при смертельной инъекции считается затрудненный доступ к венам и нехватка препаратов.

Я просто думаю, что если мы собираемся казнить людей, то это нужно делать максимально гуманным способом Дебора Денно профессор юридической школы Фордхэма

Отмечается, что только четыре штата имеют возможность расстрела, хотя его применение крайне редко. По данным Информационного центра смертной казни, смертельные инъекции — самый неудачный метод казни.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре впервые почти за 20 лет казнили женщину, осужденную за торговлю наркотиками. 45-летняя местная жительница Саридеви Джамани в 2018 году была приговорена к смерти за продажу 30,72 грамма героина.