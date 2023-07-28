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09:00, 28 июля 2023Мир

В Сингапуре впервые почти за 20 лет казнили женщину

В Сингапуре казнили женщину за продажу наркотиков впервые почти за 20 лет

Фото: Feline Lim / Reuters

В Сингапуре впервые почти за 20 лет казнили женщину, осужденную за торговлю наркотиками. Об этом на своем сайте сообщило Центральное бюро по борьбе с наркотиками.

45-летняя местная жительница Саридеви Джамани в 2018 году была приговорена к смерти за продажу 30,72 грамма героина. Суды последовательно отклонили апелляцию женщины, президент также отказался ее помиловать, и приговор был приведен в исполнение 28 июля 2023 года.

Смертная казнь через повешение назначается в Сингапуре всем наркоторговцам, пойманным при сбыте 15 и более граммов героина.

РИА Новости отмечает, что высшая мера наказания к женщине в Сингапуре в последний раз применялась в 2004 году.

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    Марина Совина
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