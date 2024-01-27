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02:35, 27 января 2024Мир

Байден поддержал мораторий на смертную казнь

Президент США Байден поддержал мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден поддерживает мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

По ее словам, у Белого дома вызывают тревогу сообщения о казни Кеннета Смита, умерщвленного новым способом. «Президент был глубоко обеспокоен тем, как приводится в исполнение смертная казнь», — отметила она.

В июле 2021 года генеральный прокурор США Меррик Гарленд установил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Однако каждый штат вправе самостоятельно казнить преступников.

Ранее сообщалось, что Кеннет Юджин Смит, впервые казненный в США при помощи чистого азота, перед смертью испытал мучения. По утверждению СМИ, он задыхался 19 минут.

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      Марина Совина
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