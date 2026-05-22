04:33, 22 мая 2026Россия

Трасса из России в Китай оказалась полностью перекрыта из-за ДТП в Приморье
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось возле погранперехода в Приморье. Страшными кадрами с места поделился Telegram-канал Amur Mash, отметив, что трасса в Китай оказалась полностью перекрыта.

Авария между двумя фурами произошла рядом с МАПП «Пограничный» в сторону Суйфэньхэ. На кадрах видно, что от кабины одной из машин осталась только груда металла.

По предварительной информации, тягач на иностранных номерах пошел на обгон и влетел в прицеп коллеги. Информации о пострадавших пока не было.

В районе аварии копится серьезная пробка.

Ранее губернатор Ярославской области сообщил о временном перекрытии выезда из Ярославля из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

