Девять российских округов полностью обесточены из-за атаки ВСУ

Сальдо: Девять округов полностью обесточены в результате атаки БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Херсонскую область. В результате чего, как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, оказались обесточены девять округов.

Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов и Новокаховского городского округа.

На местах уже работают энергетики и аварийные службы, которые делают все возможное, чтобы оперативно вернуть электричество в дома.

Ранее ВСУ атаковали Ярославскую область, из-за чего в целях безопасности было принято решение временно перекрыть выезд из Ярославля в сторону Москвы.