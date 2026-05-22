Курреа-Луго: Колумбийские наемники едут на Украину в погоне за легкими деньгами

Аналитик в сфере вооруженных конфликтов Виктор Курреа-Луго в беседе с РИА Новости раскрыл истинную причину желания колумбийцев воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Эксперт отметил, что все дело в приоритетах, а когда деньги являются абсолютным приоритетом, то происходит гигантский культ легких денег.

«Он стал частью местной "культуры наркоторговли, заказных убийств". Именно он… подпитывает готовность быть наемником на войне», — уверен Курреа-Луго.

Аналитик также добавил, что колумбийские военные «не умирают с голода», решение о поездке на Украину они принимают осознанно.

Война и насилие, по словам Виктора Курреа-Луго, для жителей Колумбии тоже уже давно стали нормой, из-за чего многие отставные военные готовы становиться наемниками в других странах.

«Причина – воспитание, культура военных кругов Колумбии. Поэтому и едут воевать. Они нормализовали войну, для них стрелять — норма», — подчеркнул эксперт, добавив, что стремление колумбийцев к легким деньгам также способствует массовому оттоку за рубеж.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Британию в вербовке наемников для ВСУ из наркокартелей.