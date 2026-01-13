Редкие фото Ланы Дель Рей с мужем-«укротителем крокодилов» удивили фанатов

Редкие фото американской певицы Ланы Дель Рей с мужем Джереми Дюфреном удивили поклонников. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Знаменитость запечатлели на вечеринке журнала W Magazine вместе с супругом, которого в сети прозвали «укротителем крокодилов» из-за профессии гида по наблюдению за аллигаторами. Исполнительница выбрала для выхода в свет красное вечернее платье, а ее спутник — черный смокинг. При этом на размещенных кадрах видно, что мужчина отрастил волосы.

Пользователей сети удивили изменения во внешности Дюфрена, о чем они написали под опубликованными кадрами. «Есть вопросы к его новой прическе», «Смешной парик», «Он похож на Лорда Фаркуада», «От мужа Ланы исходит настоящая мужская энергия», «Он выглядит прекрасно», «Зачем она заставила его покрасить волосы», — высказывались многочисленные комментаторы.

Лана Дель Рей вышла замуж за Джереми Дюфрена 26 сентября 2024 года в Луизиане, на берегу залива Де Аллемандс. Известно, что церемония бракосочетания проходила в узком кругу близких людей, а снимками с празднования певица поделилась только в первую годовщину свадьбы.

В сентябре Лана Дель Рей раскрыла правду о пластических операциях.