Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:18, 13 января 2026Ценности

Редкие фото Ланы Дель Рей с мужем-«укротителем крокодилов» удивили фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Phillip Faraone / Getty Images for W Magazine

Редкие фото американской певицы Ланы Дель Рей с мужем Джереми Дюфреном удивили поклонников. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Знаменитость запечатлели на вечеринке журнала W Magazine вместе с супругом, которого в сети прозвали «укротителем крокодилов» из-за профессии гида по наблюдению за аллигаторами. Исполнительница выбрала для выхода в свет красное вечернее платье, а ее спутник — черный смокинг. При этом на размещенных кадрах видно, что мужчина отрастил волосы.

Материалы по теме:
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу. Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу.Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
22 ноября 2022
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022

Пользователей сети удивили изменения во внешности Дюфрена, о чем они написали под опубликованными кадрами. «Есть вопросы к его новой прическе», «Смешной парик», «Он похож на Лорда Фаркуада», «От мужа Ланы исходит настоящая мужская энергия», «Он выглядит прекрасно», «Зачем она заставила его покрасить волосы», — высказывались многочисленные комментаторы.

Лана Дель Рей вышла замуж за Джереми Дюфрена 26 сентября 2024 года в Луизиане, на берегу залива Де Аллемандс. Известно, что церемония бракосочетания проходила в узком кругу близких людей, а снимками с празднования певица поделилась только в первую годовщину свадьбы.

В сентябре Лана Дель Рей раскрыла правду о пластических операциях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Американцы заявили о 12 тысячах погибших в протестах иранцев

    Нарколог перечислил неэффективные способы бросить пить

    Назван неожиданный способ сделать квартиру дороже

    В России призвали к одному действию после массовой гибели младенцев в Новокузнецке

    Украинцы начали бежать в Белоруссию

    Россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл

    Названы особенности переданного Киеву ЗРК Tempest

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok