Лана Дель Рей раскрыла правду о пластических операциях

Певица Лана Дель Рей прибегала к жидкой ринопластике для укрепления переносицы
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) раскрыла правду о пластических операциях. Соответствующий комментарий появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) блогерши с никнеймом @clarawoneltok.

Инфлюэнсерша Анна Клар опубликовала пост о ее музыкальном мини-альбоме, выпущенном в 2008 году, и сопроводила его архивными снимками знаменитости. Один из пользователей сети решил прокомментировать внешность звезды. «Ее естественный нос был таким идеальным», — написал он.

Лана, в свою очередь, отреагировала на замечание и заявила, что никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам. «Ни разу в жизни не ложилась под нож или наркоз!» — ответила она. Однако, по ее словам, ей пришлось обратиться к врачу за так называемой жидкой ринопластикой, в ходе которой используется филлер для укрепления переносицы.

В июне Лана Дель Рей опубликовала селфи без макияжа в честь 40-летия.

