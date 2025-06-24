Певица Лана Дель Рей показала лицо без макияжа в честь 40-летия

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) показала естественную внешность в честь 40-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поп-исполнительница запечатлела себя на камеру в салоне автомобиля. Она предстала перед фанатами в комбинезоне с открытыми плечами и распущенными волосами. При этом на ее лице полностью отсутствовал макияж.

Поклонники оценили натуральную красоту знаменитости в комментариях под публикацией. «Такая красивая», «Ты прекрасна», «Великолепная и шикарная женщина», «Наша королева», «Ангел чистой красоты», — высказывались они.

В октябре прошлого года Лана Дель Рей продемонстрировала роскошное обручальное кольцо на прогулке с мужем, Джереми Дюфреном.

