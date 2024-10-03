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17:23, 3 октября 2024Ценности

Лана Дель Рей показала роскошное обручальное кольцо на прогулке с мужем

Папарацци сняли роскошное обручальное кольцо Ланы Дель Рей на прогулке с мужем

Фото: Shabba / Backgrid USA / Legion-Media

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) показала роскошное обручальное кольцо на прогулке с мужем, Джереми Дюфреном. Об этом пишет People.

Папарацци сняли 39-летнюю знаменитость в Луизиане, США. Для упомянутого повода звезда надела кружевное мини-платье молочного оттенка, голубую рубашку поверх него и белые балетки.

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Свой образ знаменитость дополнила серьгами, браслетом и цепочкой с кулоном. Помимо этого, на кадрах видно, что на пальце исполнительницы обручальное кольцо с массивным драгоценным камнем.

В сентябре сообщалось, что Лана Дель Рей вышла замуж в платье из секонд-хенда. Знаменитость купила наряд в комиссионном магазине Vintage Market by Trashy Diva в Новом Орлеане, США, еще в мае.

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      Екатерина Ештокина
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