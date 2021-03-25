Согласно результатам опроса сайта знакомств Dating.com, мужчины с «пузом» оказались самыми привлекательными для женщин в 2021 году. Об этом сообщает портал Insider.

В исследовании приняли участие две тысячи не имеющих партнера женщин, 75 процентов которых предпочли бы начать отношения с мужчиной, чья фигура в сети получила название Dad Bod («Папино тело»). Отмечается, что для такого телосложения характерны отсутствие рельефа мышц и наличие лишнего веса в районе живота.

«Одинокие люди начинают находить привлекательными все более разнообразные типы фигур, поскольку знают, как тяжело держать себя в форме во время пандемии», — рассказала журналистам вице-президент сайта знакомств Мария Салливан (Maria Sullivan). По данным опроса Американской психологической ассоциации, 42 процента из 3013 респондентов в среднем поправились на 29 фунтов (13 килограммов) во время карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса.

Известно, что термин Dad Bod («Папино тело») придумал американец Макензи Пирсон в марте 2015 года. Словосочетание обрело широкую популярность в сети, когда папарацци опубликовали фото голливудского актера Леонардо ДиКаприо в плавательных шортах: на размещенных снимках у звезды виден выросший живот.

В августе 2020 года россиянки раскрыли отношение к мужчинам с «пузом» на пляжах. Блогер Андрей Шмонов просил нескольких знакомых крымчанок с просьбой рассказать о своем отношении к мужчинам с животами — большинство признались, что не обращают на таких туристов внимания. Некоторые считают, что отдыхающие с «пузом» выглядят мерзко.