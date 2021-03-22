Скрывающие лишний вес джинсы вновь вернулись в моду

Джинсы с широкими штанинами в стиле 90-х вновь вернулись в моду. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, популярности этого тренда отчасти способствовал повсеместный режим самоизоляции, введенный во время пандемии коронавируса. За его время большинство людей набрали лишний вес, а широкие джинсы, по словам экспертов моды, способны скрыть недостатки фигуры.

По мнению совладельца нью-йоркского джинсового бренда 3sixteen Эндрю Чена (Andrew Chen), люди часто проводят время дома, где им необходимо ощущение комфорта. По этой причине покупатели перешли на более свободную одежду. Он подчеркнул, что за счет свободного кроя широкие брюки «не ощущаются на теле».

Так, подобные модели по цене 595 и 980 долларов (44 и 73 тысячи рублей) в настоящий момент продают люксовые марки Balenciaga и Bottega Veneta соответственно. Более бюджетные варианты предлагаются на сайте интернет-магазина Wrangler: в ассортименте марки можно найти 38 моделей мужских джинсов по цене от 20 долларов (1500 рублей).

Кроме того, в 2020 году марка Levi's выпустила широкую модель джинсов Stay Loose, которая навеяна современным скейтбордингом.

Увеличение спроса на мешковатую одежду связывают также с изменением стиля знаменитостей, которые стали часто появляться на публике в нарядах оверсайз. Среди них отмечаются пуэрториканский реггетон-исполнитель Bad Bunny и американская певица и автор песен Билли Айлиш.

В феврале молодежь массово избавилась от узких джинсов и вызвала гнев взрослых. Юные пользователи TikTok принялись публиковать видео, в которых они критикуют джинсы-скинни. Флешмоб запустила юзерша под никнеймом @momohkd, которая порекомендовала сжигать или выбрасывать такие брюки. «Почему ты говоришь нам что носить, а что нет?» — негодовали взрослые в комментариях.