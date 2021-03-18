Политик раскритиковал любительниц рваных джинсов и был обруган в сети

Министр северного индийского штата Уттаракханд Тривендр Сингх Рават заявил, что женщины, которые носят одежду, оформленную разрезами, являются плохим примером для детей, и подвергся критике в сети. На дискуссию в соцсетях обратили внимание в Sputnik News.

Во время своего выступления на мероприятии, организованном Комиссией штата по защите прав детей, политик озвучил речь, которая вызвала недоумение у слушателей. Так, мужчина упрекнул любительниц рваных джинсов, поскольку в них женщины выглядят неприлично. «Если женщины выходят в люди в таком виде, то какой посыл они несут нашим детям, которые наблюдают за действиями взрослых? В каком бы современном обществе мы ни находились, ребенок, которого правильно воспитали, никогда не потерпит неудачу в жизни», — высказался он.

Звезды Болливуда и другие пользователи Twitter принялись публиковать твиты с хештегами #GirlsWearRippedJeans («девушки носят рваные джинсы») и #RippedJeansTwitter («Twitter в рваных джинсах») в знак осуждения Равата за его замечание. Например, актриса Свара Бхаскар (Swara Bhaskar) сделала репост записи, в которой говорилось, что «рваные джинсы — это круто, в отличие от порванной демократии».

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В свою очередь певица Сона Мохапатра (Sona Mohapatra) поделилась снимком в рваной футболке и мини-юбке и написала, что девушки в Индии могут носить такие вещи, и для этого не требуется спрашивать разрешение.

«Они озабочены женщинами в рваных джинсах, тогда как люди не носят защитные маски», — отметил кинорежиссер Анкур Тевари (Ankur Tewari).

Ранее в марте рваные между ног джинсы из магазина Zara рассмешили покупателей. В своем TikTok блогерша Тамара Мильянович (Tamara Miljanovic) показала новую модель брюк из денима голубого оттенка. На видео девушка продемонстрировала, что на штанах есть множество дыр и потертостей, некоторые из которых находятся в паховой области. Она подчеркнула, что это не брак, а дизайн изделия.