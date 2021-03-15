Дырявые между ног джинсы Zara рассмешили покупателей

Дырявые между ног джинсы крупного испанского производителя одежды масс-маркет Zara рассмешили покупателей. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных в сети кадрах блогерша Тамара Мильянович (Tamara Miljanovic) показала новый дизайн брюк упомянутого бренда из денима светло-голубого оттенка. Их стоимость составила 60 фунтов стерлингов (шесть тысяч рублей). На видео девушка продемонстрировала, что на штанах есть множество дыр и потертостей, некоторые из которых находятся в паховой области. Героиня сняла несколько пар джинсов, обращая внимание на то, что это не брак, а дизайн изделия.

Пользователей рассмешил внешний вид брюк, и они высказали свое недоумение в комментариях. «Как раз на летний сезон!», «Это чтобы сохранять свежесть в течение дня», «хорошая вентиляция», «Зря я выкинула такие же, не знала, что такое в тренде!», «Отличная система охлаждения», — писали они.

В феврале россиянка выбрала самые нелепые вещи из магазина Zara и вызвала споры в сети. Так, например, она раскритиковала кардиганы из искусственной шерсти из-за торчащих из них ниток. «Если не вглядываться, то и вовсе кажется, что кто-то уже носил кофтенку», — написала обозревательница ассортимента ретейлеров с никнеймом O-milla.