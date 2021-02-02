Россиянка выбрала самые нелепые вещи из магазина Zara и вызвала споры в сети

Россиянка показала вещи c нелепым дизайном масс-маркетового производителя Zara и вызвала споры в сети. Одежда этого бренда привлекла внимание обозревательницы ассортимента ретейлеров с никнеймом O-milla, ее материал появился на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации изучила новую зимнюю коллекцию испанской марки, которая представлена в российских магазинах, и выбрала странную, по ее мнению, одежду. Так, например, она раскритиковала кардиганы из искусственной шерсти из-за торчащих из них ниток. «Если не вглядываться, то и вовсе кажется, что кто-то уже носил кофтенку», — написала O-milla.

Помимо этого, блогершу разочаровала верхняя одежда. Она заметила пуховик с геометрическим принтом за 10 тысяч рублей. По мнению автора, такая расцветка удешевляет вещь. «Первая ассоциация и вовсе была с продавцами на рынке», — подчеркнула она. Вдобавок россиянке не понравился мешковатый крой куртки, «портящий любую фигуру».

Обозревательница не оценила дизайн еще одного пуховика черного цвета: его она сравнила с мешком и порекомендовала читателям не покупать подобную одежду.

Кроме того, O-milla подвергла критике пиджак из искусственной ткани, стилизованной под кожу. «Материал легко царапается и трескается, а вишенка на торте — это стоимость в 5499 рублей», — заключила блогерша.

Последней продукцией, которую автор поста включила в список нелепых предметов гардероба, стала обувь. Россиянка не оценила бежевые ботинки на толстом каблуке с узким носом. «Мне эта обувь кажется несколько своеобразной», — объяснила она.

Читатели платформы, в свою очередь, принялись оспаривать мнение O-milla в комментариях. «Судя по всему вы не в тренде», «А мне понравились светлые полусапожки. Я бы такие обязательно купила», «Обувь интересная», — писали пользователи сети.

В то же время другие юзеры согласились со словами блогерши. «Люди, ну это же полный мрак, неужели кто-то еще ходит в подобные магазины? Я уже лет пять обхожу стороной этот позорный масс-маркет», «Склад синтетического хламья», «Новые вещи, покрытые катышками, просто наплевательское отношение к покупателям», — высказывались они.

В феврале россиянка назвала популярную на родине и позорную для жизни в США одежду. В список «запретных» предметов гардероба попали мужские плавки, борсетка, а также шубы и мини-платья.