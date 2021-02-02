Россиянка назвала популярную на родине и позорную для жизни в США одежду

Прожившая несколько лет в США россиянка рассказала об одежде, которая популярна у нее на родине, но считается позорной у местных. Ее наблюдения опубликованы в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

В частности, по словам путешественницы и фотографа Ольги Кузьминой, на американских пляжах мужчинам необходимо отдыхать в шортах, избегая трусов-плавок. По ее словам, когда гостивший у нее отец решил искупаться в коротких плавках, она заметила «косые взгляды» окружающих. «Мои русскоязычные соседи (...) сказали, что в США у мужчин не принято ходить в плавках, и посоветовали купить папе плавательные шорты», — пояснила она.

Кроме того, из-за распространенной в стране борьбы с использованием натурального меха в пошиве одежды женщинам не рекомендуется ходить по улице в шубе. Вместо нее Кузьмина советует выбирать пальто из искусственного меха.

В список «запретных» предметов гардероба россиянка также включила туфли на каблуках, поскольку в такой обуви американки ходят исключительно на вечеринки, а в повседневной жизни предпочитают кроссовки. Согласно посту, туфли также не следует сочетать с пиджаком и джинсами.

Помимо этого, нелепой вещью у жителей США считаются борсетки. «Мужчины в США ходят с портфелями, поясными сумками, но с борсетками — никогда», — подчеркнула Кузьмина.

В заключение блогерша порекомендовала женщинам отказаться от облегающих мини-платьев и отдать предпочтение комфортной спортивной одежде.

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