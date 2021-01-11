Подростки превратили устаревшие «уродливые» сапоги в новый модный тренд

Подростки превратили устаревшие сапоги австралийской марки Ugg в новый модный тренд. На вирусные видео из TikTok обратили внимание в New York Post.

Юные пользователи соцести засняли на камеру, как коротко обрезают ножницами свои угги, превращая их в тапки.

Блогерша с никнеймом @abbyj420 продемонстрировала зрителям весь процесс, сопровождая свои действия комментарием: «Эти малыши многое пережили, им семь лет. Но я их обрежу и начну носить дома вместо того, чтобы выбросить». Ее пост набрал почти 200 тысяч лайков.

По информации издания, подобные ролики появились TikTok в октябре 2020 года, когда знаменитые супермодели Ирина Шейк и Эмили Ратаковски начали ходить в уггах по городу.

В августе 2018 года создатель популярных в сети фэшн-мемов по имени Мэй перечислила самые востребованные «уродливые» вещи. Среди них оказались угги. По словам Мэй, эта обувь давно вышла из моды и, несмотря на многочисленные коллаборации марки Ugg с другими брендами, вряд ли сможет обрести популярность, которой она пользовалась в нулевых годах.