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16:45, 16 сентября 2024Ценности

Белла Хадид и ее возлюбленный прокатились верхом на лошадях на Неделе моды

Белла Хадид и ее избранник Адан Бануэлос прокатились на лошадях на Неделе моды

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Teton Ridge

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид и ее возлюбленный прокатились на лошадях на Неделе моды в Нью-Йорке. Кадры с мероприятия публикует Page Six.

27-летняя манекенщица и ее 35-летний избранник, ковбой Адан Бануэлос закрыли показ модного бренда Kemo Sabe, производящего одежду и аксессуары в стиле вестерн. Они появились на специально перекрытой улице верхом на упомянутых животных.

При этом и модель, и ее спутник надели широкополые шляпы с изогнутыми полями, черные рубашки и джинсы с украшенными бахромой чапами (кожаные брюки-фартук, которые ковбои надевают поверх джинсов для защиты ног — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в сентябре Белла Хадид снялась в откровенном виде для рекламы парфюма из коллекции собственного косметического бренда Orebella.

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      Алина Гостева
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