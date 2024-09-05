Белла Хадид снялась в прозрачных трусах для рекламы парфюма

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном виде для рекламы парфюма из коллекции собственного косметического бренда Orebella. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 27-летняя манекенщица позирует, лежа на кровати. На ней белый топ и прозрачные кружевные трусы, надетые поверх фиолетовых микро-шорт. При этом для съемки визажисты сделали знаменитости нюдовый макияж, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы.

Ранее Белла Хадид также снялась в рекламе ювелирного бренда Chopard в откровенном образе. Супермодель позировала перед камерой в синих джинсах и белом пиджаке, который она надела на голое тело.