Белла Хадид снялась в пиджаке на голое тело для рекламы

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в рекламе ювелирного бренда Chopard в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Vogue.

27-летняя манекенщица предстала перед камерой известного фотографа Аласдера Маклеллана. Так, она позировала в синих джинсах и белом пиджаке, надетом на голое тело. Стилисты распустили волосы и дополнили ее внешний вид серьгами в виде сердец и золотой подвеской упомянутой марки.

Кроме того, во время съемки Хадид показала фигуру в облегающем платье, оформленном черной юбкой и белым корсетом с глубоким декольте. Для этого образа знаменитость примерила длинные серьги и массивное колье с синими камнями.

В августе сообщалось, что папарацци запечатлели Беллу Хадид в крошечном бикини во время отдыха на пляже.