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10:16, 3 сентября 2024Ценности

Белла Хадид снялась в пиджаке на голое тело для рекламы

Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в рекламе ювелирного бренда Chopard в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Vogue.

27-летняя манекенщица предстала перед камерой известного фотографа Аласдера Маклеллана. Так, она позировала в синих джинсах и белом пиджаке, надетом на голое тело. Стилисты распустили волосы и дополнили ее внешний вид серьгами в виде сердец и золотой подвеской упомянутой марки.

Кроме того, во время съемки Хадид показала фигуру в облегающем платье, оформленном черной юбкой и белым корсетом с глубоким декольте. Для этого образа знаменитость примерила длинные серьги и массивное колье с синими камнями.

В августе сообщалось, что папарацци запечатлели Беллу Хадид в крошечном бикини во время отдыха на пляже.

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      Мария Винар
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