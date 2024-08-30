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12:22, 30 августа 2024Ценности

Беллу Хадид сняли на пляже в крошечном бикини

Супермодель Беллу Хадид сняли на пляже в бежевом крошечном бикини

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид сняли папарацци в откровенном виде на пляже. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя манекенщица попала в объективы фотографов во время отдыха в Малибу, Калифорния. На размещенных снимках звезда предстала в бежевом крошечном бикини, которое состояло из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками.

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При этом знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса. Кроме того, Хадид распустила длинные волосы и отказалась от косметики на лице.

Ранее в августе Белла Хадид показала фигуру в откровенном платье без бюстгальтера. Манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала, отказавшись от бюстгальтера, в персиковом наряде с декольте до пупка.

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      Екатерина Ештокина
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