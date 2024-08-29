Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:51, 29 августа 2024Ценности

Белла Хадид показала фигуру в откровенном платье без бюстгальтера

Супермодель Белла Хадид показала фигуру в откровенном платье без бюстгальтера
Белла Хадид

Белла Хадид. Фото: @bellahadid / @orebella

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала фигуру в откровенном платье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в персиковом платье с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Наряд частично обнажал грудь и живот Хадид. Свой образ знаменитость украсила колье с массивным цветком бронзового оттенка. Модель также сделала укладку и макияж.

Ранее в августе Белла Хадид похвасталась прессом во время прогулки. Знаменитость вышла на улицу Лос-Анджелеса в кружевном укороченном топе и джинсах с заниженной талией.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко высказался о приказах воевать за пределами Белоруссии

      Душивший россиянок маньяк-подражатель «домодедовского упыря» попросился на СВО

      Российские таможенники пресекли контрабанду государственных наград на сотни тысяч рублей

      Российские школьницы распылили перцовку в лицо девочки ради телефона

      Россиянин выиграл почти 10 миллионов рублей в лотерею

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      В Минобороны России заявили о взятии под контроль населенного пункта в ЛНР

      Стало известно о лишении Дурова родительских прав

      Населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских войск

      В десятках регионов России построили дороги из вторсырья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше