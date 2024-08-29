Белла Хадид показала фигуру в откровенном платье без бюстгальтера

Супермодель Белла Хадид показала фигуру в откровенном платье без бюстгальтера

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала фигуру в откровенном платье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в персиковом платье с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Наряд частично обнажал грудь и живот Хадид. Свой образ знаменитость украсила колье с массивным цветком бронзового оттенка. Модель также сделала укладку и макияж.

Ранее в августе Белла Хадид похвасталась прессом во время прогулки. Знаменитость вышла на улицу Лос-Анджелеса в кружевном укороченном топе и джинсах с заниженной талией.