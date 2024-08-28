Супермодель Белла Хадид показала рельефный пресс во время прогулки

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид похвасталась прессом во время прогулки. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя манекенщица вышла на улицу Лос-Анджелеса в кружевном укороченном топе и джинсах с заниженной талией. При этом звезда показала рельефный пресс и стройные ноги. Кроме того, она надела черную обувь, дополнив образ объемной сумкой. Свой образ знаменитость завершила широким ремнем на поясе и солнцезащитными очками.

Ранее в августе внешний вид Беллы Хадид на фото папарацци раскритиковали в сети. На размещенных кадрах звезда предстала в цветочном корсетном топе и расклешенных джинсах, которые подчеркивали ее фигуру.