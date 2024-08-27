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17:45, 27 августа 2024Ценности

Внешний вид Беллы Хадид на фото папарацци раскритиковали в сети

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид попала в объективы папарацци во время прогулки в Лос-Анджелесе и была раскритикована в сети за внешний вид. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

27-летнюю манекенщицу заметили на съемках рекламы собственного аромата духов. На размещенных кадрах звезда предстала в цветочном корсетном топе и расклешенных джинсах, которые подчеркивали ее фигуру. Помимо этого, модель надела босоножки на каблуках и очки.

Фото: Diggzy / Shutterstock / Backgrid / Legion-Media

Пользователи сети оценили внешний вид Хадид в комментариях под материалом. «Выглядит старше своих лет», «Она выглядит простовато», «Еще и в парике», «Она на самом деле неуклюжая, некрасивая и высокая особа», «С каждым днем ​​она становится все более непривлекательной», — высказались они.

Ранее в августе Наташу Королеву и Тарзана прозвали клоунами в сети за наряды на свадьбе сына. 51-летняя эстрадная исполнительница разместила ролик, в котором предстала в белом укороченном платье, расшитом перьями, с массивным поясом серебряного цвета.

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      Екатерина Ештокина
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      Внешний вид Беллы Хадид на фото папарацци раскритиковали в сети

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