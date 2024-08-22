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12:43, 22 августа 2024Ценности

Наташу Королеву и Тарзана прозвали клоунами в сети за наряды на свадьбе сына

Кадр: @koroleva__star

В сети высмеяли наряды российской певицы Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко, известного как Тарзан, со словами «как клоуны». Соответствующая публикация и комментарии появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя эстрадная исполнительница разместила ролик, в котором предстала в белом укороченном платье, расшитом перьями, с массивным поясом серебряного цвета. Ее муж, в свою очередь, надел темно-зеленое кимоно и широкие штаны. Знаменитости явились в таких образах на свадьбу 22-летнего сына Архипа.

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Пользователи сети оценили образы звезд в комментариях под постом. «Серега психанул и одел женский халат на свадьбу сына», «Наталья стала одеваться нелепо и смешно», «Чем старше становится Наташа, тем больше смахивает на клоунессу», «Тарзнан клоун, поприличнее одеться не мог», — возмутились они.

21 августа сын Королевой женился на бывшей стриптизерше. Церемония бракосочетания 22-летнего Архипа Глушко и его избранницы Мелиссы Валынкиной прошла в Санкт-Петербурге.

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      Екатерина Ештокина
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