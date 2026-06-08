Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 8 июня 2026Наука и техника

Франция испытает аналог американской боевой системы Maven

Defense News: Франция испытает аналог американской боевой системы Maven
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция в ходе учений НАТО планирует испытать собственный аналог интеллектуальной системы управления боем Maven, разработанной американской компанией Palantir. Об этом сообщает Defense News.

В разработке системы, получившей название Arcadia, приняли участие европейские компании Mistral AI, Safran.AI, Thales и Airbus. Ранее система тестировала в ходе учений Dacian Fall (Румыния) и Orion 26 (Франция).

«Arcadia — это наш ответ на Maven», — сказал заместитель начальника главного штаба сухопутных войск Вооруженных сил Франции генерал Патрик Жюстель, отметив, что использование Maven в структуре НАТО поднимает вопросы цифрового суверенитета, в связи с чем «возникает вопрос, следует ли нам слепо принимать Maven или искать другие решения».

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В мае Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что расширение сотрудничества Киева с Palantir несет серьезную угрозу для России, поскольку в распоряжении американской компании имеется платформа Maven Smart System (MSS), позволяющая собирать и анализировать при помощи искусственного интеллекта большие массивы данных, в том числе с беспилотников и спутников, и использовать их для выявления целей для ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия ударов по стратегическому мосту в Одесской области показали

    Нидерланды решили выйти из программы обучения ВСУ

    Туристка отправилась на музыкальный фестиваль во Францию и бесследно исчезла

    Россиянин без причины избил пенсионерку на глазах у прохожих и попал на видео

    В США призвали устранить Зеленского

    Реку в одном из пушкинских мест залило фекалиями

    Предсказавший трех чемпионов мира подряд математик назвал фаворита турнира-2026

    Врач назвала безопасную для здоровья суточную норму черешни

    Одной из самых развитых экономик мира предсказали падение темпов роста

    Макаревич покинул Израиль после обстрела его дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok