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19:03, 8 июня 2026Экономика

Страна БРИКС нашла обходной способ покупать российскую нефть

Минэнерго Индонезии: Импорт российской нефти пойдет через государственное агентство
Кирилл Луцюк

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Индонезия будет импортировать российскую нефть по схеме «правительство — правительство». Об этом со ссылкой на министра энергетики и минеральных ресурсов этой страны БРИКС Бахлила Лахадалию сообщило РИА Новости.

Речь идет о прекращении практики, когда основным покупателем заграничных ресурсов выступала национальная нефтегазовая компания Pertamina. Новое постановление президента Индонезии гласит, что импорт российских углеводородов может идти через государственное агентство Lemigas. Смысл нового механизма предполагает, что нефть будут закупать напрямую, на межгосударственном уровне, а потом реализовывать по схеме «правительство — бизнес».

В апреле Лахдалия рассказал, что Москва и Джакарта договорились о поставках российской сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа. Как подчеркнули в Индонезии, эта страна намерена исходить прежде всего из делового расчета в осуществлении сделок.

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