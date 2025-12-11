Politico: Премьер Бельгии де Вевер может стать для Евросоюза новым Орбаном

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер может стать для Европейского союза (ЕС) фигурой уровня премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за позиции по передаче Украине замороженных активов России в рамках «репарационного кредита». Об этом пишет издание Politico.

Лидера Бельгии отстранят от дел и будут игнорировать, как это произошло с Виктором Орбаном из-за (...) его отказа сотрудничать в вопросе введения санкций против России Politico

По данным издания, главной целью саммита лидеров стран ЕС 18 декабря станет попытка убедить де Вевера согласиться на выделение Украине 210 миллиардов евро на военную помощь за счет российских активов. Однако бельгийский премьер продолжает настаивать на дополнительных мерах безопасности и указывает на риски для страны, так как почти все активы России в Европе находятся на счетах финансового депозитария Euroclear в Брюсселе.

€185 миллиардов составляет объем российских активов на счетах Euroclear

Премьер Бельгии назвал воровством изъятие активов у Москвы

10 декабря де Вевер назвал воровством предложение Европейской комиссии (ЕК) изъять российские замороженные активы для передачи этих средств Украине. По его мнению, есть более уместные решения, чем конфискация средств, принадлежащих Центральному банку России.

Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее Барт де Вевер премьер-министр Бельгии

Бельгийский премьер также публично назвал три условия использования российских активов:

распределение рисков между странами Евросоюза;

«ликвидность и защита от рисков» — наличие достаточного объема средств у депозитария Euroclear для компенсационных выплат России;

честное распределение расходов между всеми государствами-членами ЕС.

Как и Орбан, де Вевер представляет националистическую партию во главе правительства страны. Лидер партии фламандских националистов «Новый фламандский альянс» регулярно критиковал массовую миграцию в Бельгию, а также выступал за трансформацию страны в конфедерацию, чтобы сократить выплаты богатых северных регионов (которые он представляет) бедным южным

Действия де Вевера получили поддержку в Бельгии: парламентарии встретили овацией речь политика, в которой он еще раз подтвердил отказ передать замороженные активы России под контроль ЕК. При этом он подчеркнул, что бельгийцы «являются лояльными европейцами и полностью готовы поддерживать Украину».

Как на действия Бельгии реагирует ЕС?

По данным Politico, теоретически представители ЕС рассматривают возможность принятия решения квалифицированным большинством голосов лидеров государств, игнорируя возражения Бельгии. При этом подчеркивается, что данный вариант не рассматривается всерьез из-за уверенности в возможности убедить правительство де Вевера.

Проблема единогласного принятия решений странами ЕС начала обсуждаться с 2017 года из-за действий Виктора Орбана: премьер-министр Венгрии блокировал предложения, связанные с миграцией, отношениями с США и Китаем. После начала конфликта на Украине еврочиновники регулярно предлагают заменить принцип принятия решений на большинство в две трети голосов от 27 стран-членов Евросоюза, так как Орбан регулярно блокирует инициативы, связанные с помощью Украине

Еврочиновники в частном порядке пообещали проигнорировать пожелания и опасения Бельгии, связанные с долгосрочным бюджетом ЕС на 2028-2034 годы, в рамках переговоров по утверждению документа в 2027 году. Предполагается, что это создаст серьезные проблемы для правительства де Вевера.

Бельгию не будут спрашивать насчет мнения по предложениям в рамках ЕС. Ее телефонные звонки останутся без ответа анонимный европейский дипломат в разговоре с изданием Politico

Фото: Pool / Getty Images

США предложили Европе план разморозки активов

По данным The Wall Street Journal (WSJ), администрация президента США Дональда Трампа передала странам ряд одностраничных документов, каждый из которых излагает видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику. Как утверждается, Белый дом предлагает разморозить активы на сумму в 20 миллиардов долларов для восстановления украинской экономики и совместных инфраструктурных проектов.

В частности, администрация Трампа выдвинула идею строительства нового масштабного центра обработки данных, который будет расположен возле Запорожской атомной электростанции и действовать благодаря вырабатываемой ей электроэнергии. Также план Вашингтона предполагает инвестиции американских компаний в стратегически важные секторы российской экономики, от добычи редкоземельных элементов до бурения нефтяных скважин в Арктике

Однако, как пишет WSJ, предложенные меры вызвали споры за столом переговоров между США и странами Европы. Некоторые европейские чиновники после ознакомления с проектом Вашингтона задумались, стоит ли воспринимать всерьез некоторые идеи. «Мы действительно понимаем, что такое экономический рост», — ответил в комментарии изданию анонимный представитель Белого дома.

До $800 миллиардов может вырасти объем состоящего из замороженных активов России фонда после вложений в совместные российско-американские проекты, по оценкам американских чиновников

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Какие варианты использования активов рассматривает ЕС?

В ответ на условия Бельгии Еврокомиссия выдвинула новые варианты выделения средств на военную помощь Киеву, предполагающие распределение рисков между государствами-членами ЕС. Взамен «репарационного кредита» еврочиновники предложили совместный заем, обеспеченный бюджетом объединения на 2028-2034 годы, а также финансирование Украины за счет отдельных стран-членов.

$47 миллиардов составит дефицит бюджета Украины в 2026 году, согласно принятому законопроекту, — это стало рекордом для страны

По данным Politico, ЕК представила вариант распределения обязательств по государствам Евросоюза в зависимости от их уровня бюджета.

В число стран с наибольшими обязательствами вошли:

Германия — 52 миллиарда евро;

Франция — 34 миллиарда евро;

Италия — 25 миллиардов евро.

При этом меньше всего расходов ляжет на страны Прибалтики:

Эстония — 430 миллионов евро;

Латвия — 480 миллионов евро;

Литва — 830 миллионов евро.

Как сообщается, вариант кредита за счет отдельных стран-членов не входит в число официальных предложений Еврокомиссии, однако неофициально дипломаты обсуждают его. Предположительно, инициаторами идеи считаются Германия, страны Северной Европы и Прибалтики.