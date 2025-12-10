Зеленский подписал закон о бюджете Украины с рекордным дефицитом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2026 год с рекордным дефицитом. Об этом указано на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, в 2026 году доходы бюджета составят 2,9 триллиона гривен, а расходы — 4,97 триллиона гривен. Дефицит составит около 18,4 процента ВВП и планируется в размере два триллиона гривен (около 47 миллиардов долларов).

Проект бюджета был утвержден Верховной Радой 3 декабря. За документ проголосовали 257 депутатов, против выступили 37 человек, еще 24 воздержались.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии денег. «Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения в 2026 году не предусматривается», — сказал он.