Министр обороны Украины заявил об отсутствии денег

Министр обороны Шмыгаль: На поднятие зарплат военным денег нет

На поднятие зарплат военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) денег в бюджете страны нет. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль, передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения в 2026 году не предусматривается», — объявил он.

По его словам, на Украине планируется разработка новых контрактных форм, которые предусматривают улучшение условий службы для всех бойцов ВСУ. Он не уточнил источники финансирования такой инициативы.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько лет Украине потребуется в общей сложности свыше 70 миллиардов евро внешнего финансирования.