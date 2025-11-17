В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

ТАСС: Потребности Украины во внешнем финансировании составят более 70 млрд евро

В ближайшие несколько лет Украине потребуется в общей сложности свыше 70 миллиардов евро внешнего финансирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оценку Еврокомиссии (ЕК).

Речь идет о потребностях Киева во внешнем финансировании в 2026-2027 годах. Эти денежные средства необходимы в том числе для покрытия растущего дефицита государственного бюджета и восстановления разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры. Подобные сведения, как уточняется, содержатся в письме ЕК.

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный оценивал потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году в 35 миллиардов долларов. К началу августа властям республики, отмечал он, удалось найти «подтвержденные источники» только на 22 миллиарда.

Без предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» решить проблему нехватки денежных средств в стране будет крайне трудно, предупреждала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа. Именно эту цель она обозначила в качестве первоочередной в следующем году. Однако без согласия Бельгии, в депозитарии которой хранится подавляющая часть заблокированных российских активов, добиться этого будет сложно. Власти королевства неоднократно призывали руководство Евросоюза (ЕС) разделить ответственность и возможные риски. Нынешняя же схема финансирования Украины за счет доходов от замороженных активов РФ к настоящему времени фактически исчерпала себя, констатировал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.