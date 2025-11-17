Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 17 ноября 2025Экономика

В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

ТАСС: Потребности Украины во внешнем финансировании составят более 70 млрд евро
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ближайшие несколько лет Украине потребуется в общей сложности свыше 70 миллиардов евро внешнего финансирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оценку Еврокомиссии (ЕК).

Речь идет о потребностях Киева во внешнем финансировании в 2026-2027 годах. Эти денежные средства необходимы в том числе для покрытия растущего дефицита государственного бюджета и восстановления разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры. Подобные сведения, как уточняется, содержатся в письме ЕК.

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный оценивал потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году в 35 миллиардов долларов. К началу августа властям республики, отмечал он, удалось найти «подтвержденные источники» только на 22 миллиарда.

Без предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» решить проблему нехватки денежных средств в стране будет крайне трудно, предупреждала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа. Именно эту цель она обозначила в качестве первоочередной в следующем году. Однако без согласия Бельгии, в депозитарии которой хранится подавляющая часть заблокированных российских активов, добиться этого будет сложно. Власти королевства неоднократно призывали руководство Евросоюза (ЕС) разделить ответственность и возможные риски. Нынешняя же схема финансирования Украины за счет доходов от замороженных активов РФ к настоящему времени фактически исчерпала себя, констатировал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    Стало известно об избиении толпой мигрантов жителя российского города

    Газманов рассказал об отношении к деньгам

    В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

    Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости